全日本プロレスの３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３７）が鈴木秀樹（４６）とのＶ７戦（１８日、後楽園）に向けて並々ならぬ覚悟を示した。今春の「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）」覇者の鈴木と宮原は９日、都内の全日本事務所で会見に出席。王者は「この一戦は、全日本プロレスの下半期を大きく左右する戦いになる。プロフェッショナルレスリングの戦い、俺は負けない。このベルトを必ず守る」と拳を握った。ＣＣでの鈴木