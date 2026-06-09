元卓球男子日本代表監督の倉嶋洋介氏が設立した一般社団法人Ｔ―ＮＥＸＴは９日、高度な脳波分析技術を持つＭＩＴＳＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社（ＭＩＴＳ社）と「卓球による認知症予防・改善に関する共同研究」を開始したと発表した。Ｔ―ＮＥＸＴとＭＩＴＳ社では卓球が有する認知機能への効果を把握するための第一歩として、５月２４日に都内で脳波計を用いた一次調査を実施した。卓球経験者で６０〜８０歳の男女各