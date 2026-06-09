林芳正総務大臣は、日本郵便に対し口頭で行政指導を行ったことを明らかにした。郵便ポストから郵便物を回収する業務委託契約を巡り、入札担当だった日本郵便の元社員が逮捕されたことを受けたもの。 林大臣は、「このような不祥事が生じたことは大変遺憾。総務省としては、日本郵便におけるガバナンスの強化の取り組みが確実に進むよう、しっかりと監督していく」と述べ、同様の不正行為がないか社内調査を行い、結果の公表と