高松オルネで開催する文具フェス「STAMP×STAMP」 スタンプ・印章製品のサンビー（本社：大阪市）が6月19日から28日まで、高松オルネで単独の文具販売イベント「STAMP×STAMP」を開催します。 イベントは、緻密なストーリー性とアンティークな世界観で人気を誇るクリエイターユニット「ありさ＆あかめがね」を共同開催パートナーに迎え、サンビーとのコラボアイテムが