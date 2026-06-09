20:00レスキュール仏財務相、ムーラン仏中銀総裁、金融経済会議出席 10日 2:00米3年債入札（580億ドル） 米予備選（メイン、ネバダ、ノースダコタ、サウスカロライナ） ※予定は変更されることがあります。