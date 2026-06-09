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テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲下抜け、次のポイントは１．３３００ 1.3547エンベロープ1%上限（10日間） 1.3538ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3481一目均衡表・雲（上限） 1.3478一目均衡表・基準線 1.3476100日移動平均 1.342921日移動平均 1.3420200日移動平均 1.341310日移動平均 1.3409一目均衡表・雲（下限） 1.3396一目均衡表・転換線 1.3357現