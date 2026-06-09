イランとイスラエルの攻撃停止などを好感し、対ドル、対円ともにしっかり＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで朝方0.7034ドルを付けたが、その後0.7071ドルまで反発した。イランとイスラエルの攻撃停止表明を受けて、ＮＹ原油先物の90ドル割れまでの下げや、アジア全般の株高などを、リスク選好の動きが優勢で、オセアニア通貨買いの動きにつながった。もっとも前日の高値を超えておらず、値幅は限定的なものにとどまってい