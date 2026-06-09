【これからの見通し】ドル高水準での取引継続する中、あすの米ＣＰＩ待ちに 為替市場は、ドル高水準での推移。強い米雇用統計を受けて高止まりする米金利と、中東情勢の不透明感が拮抗するなかで、比較的狭いレンジながらも神経質な値動きが続いている。米国では2026年末までの利上げ確率が依然として高水準にあり、10年債利回りは4.5％台、30年債は5％台へ上昇するなど、長期ゾーン主導のベア・スティープニング