岩に前足を乗せるシャンシャン。（４月１９日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月9日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が岩に前足を乗せて休んでいた。