７日、北京坊の通りに設置されたアート天幕。（北京＝新華社配信／牛雲崗）【新華社北京6月9日】夏休みが近づく中、中国北京市の前門商業街区にある複合施設「北京坊」が多くの観光客でにぎわっている。北京の中心部を南北に貫く中軸線の西側に位置し、前門大街や大柵欄歴史文化街区に隣接する北京坊は、伝統的な建築と現代の文化・観光業態が融合している。７日、北京坊の通りに設置されたアート天幕。（北京＝新華社記者／李欣