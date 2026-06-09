カルビーは、スナック菓子「じゃがりこ」ブランドから、『じゃがりこ うっっっっめ味』を15日より全国のミニストップ限定で数量限定発売する。「じゃがりこ」史上初となる酸味コーティング製法を採用し、食べた瞬間から梅の酸味と紫蘇の香りが広がる味わいを実現した。【画像】そっくり再現！実物のじゃがりこと、じゃがりこのポーチ「じゃがりこ」は1995年に誕生したロングセラーブランドで、“はじめカリッとあとからサクサ