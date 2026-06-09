女優の筧美和子（32）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「出産入院Vlog」の動画の中で、無痛分娩を予定していたものの、緊急帝王切開での出産になったことを明かした。筧は1日に第1子となる男児出産を発表していた。病院のベッドで、破水して急きょ入院することになったことを明かした筧は「全然まだ週数も浅かった…まぁちょっと早いから、全然準備とか整ってなくて、焦りです」と心境を打ち明けた。まだ正期産に