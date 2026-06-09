NPB(日本野球機構)は9日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第12回中間発表を行いました。トップに動きがあったのは中継投手部門。オリックス・椋木蓮選手が3位から1位へジャンプアップし、第9回発表以来の再逆転を果たしました。それでも椋木投手が11万8,897票、2位の西武・甲斐野央投手が11万8,304票、3位のロッテ・鈴木昭汰投手が11万7,006票と、3人の票差は極めてわずか。中継投手部門は今後も