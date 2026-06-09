中道改革連合の小沢一郎元議員は9日、自身のグループ「一清会」所属の立憲民主党議員が中道に合流する可能性について、否定的な見方を示した。一清会には立憲所属議員が6人いるが、小沢氏は「3党合流にうんとは言わないと思う。このままただ一緒になれっていう話は」と述べたうえで、「このままでいいという人は立憲にはいっぱいいないんじゃないか」として、立憲内にも合流に慎重な意見が少なくないとの認識を示した。小沢氏は、