【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領が７日放送のＮＢＣテレビのインタビューで司会者から厳しい質問を浴びた後、一方的に収録を打ち切って退出した。大統領らしくない振る舞いとして波紋を呼んでいる。インタビューは５日に収録された。司会者は、大統領選で「新たな戦争はしない」と発言していたトランプ氏が結局、イラン攻撃に踏み切ったことを追及。トランプ氏は「戦争しないと保証したわけではない」と強弁した