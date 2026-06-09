ラグビーのＮＴＴリーグワン・１部で初優勝した神戸は９日、２０２５−２６年シーズンの退団選手、退任スタッフが決定したと発表した。選手では２０１５年から１１シーズン在籍したＰＲ中島イシレリ、１８年から８シーズン在籍したＦＬ前田剛ら１１選手が退団する。スタッフでは２３年からチームを率い、母国ニュージーランド代表・オールブラックス監督に就任するデイブ・レニーヘッドコーチら９人が退任する。