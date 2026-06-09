日経平均株価は、8日の大幅下落から一転し、終値は前日より1392円03銭高い、6万5416円63銭で取引を終えました。9日の東京株式市場は、前日のニューヨーク市場でハイテク関連株が上昇した流れを受けAI・半導体関連株を中心に再び買いの勢いが目立ちました。