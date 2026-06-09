6月9日、宇都宮ブレックスは、青木ブレイクとの選手契約が満了し、退団することを発表した。 アメリカ出身で32歳の青木は、204センチ102キロのパワーフォワード。ニューヨーク市立大学シティカレッジを経て、2016－17シーズンにリンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）でプロキャリアをスタートさせた。その後は富山グラウジーズ、ライジングゼファー福岡、東