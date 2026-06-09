北中米ワールドカップに向けて活動を行う日本代表は、7日にメキシコ・モンテレイでU-19日本代表との完全非公開による練習試合を行い、翌8日にベースキャンプ地であるアメリカ・ナッシュビルに入った。DF吉田麻也は練習試合から一夜明け、手応えを語った。完全非公開となったU-19日本代表との試合は、蒸し暑さの残る午後4時から35分×4本の形式で実施。1本目と2本目は無得点に終わったが、3本目でMF鈴木唯人の右CKから混戦とな