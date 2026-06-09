6月9日、横浜ビー・コルセアーズは、琉球を退団するウィタカケンタと、2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。契約期間は1年で、背番号は「27」に決定。ユニフォーム上の表記は「WHITAKER」となる。 東京都出身で28歳のウィタカは、202センチ106キロのパワーフォワード兼センター。青山学院大学在学中の2019－20シーズンに熊本ヴォルタӦ