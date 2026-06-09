カプコンは、2023年に発売した『ストリートファイター6』の全世界販売本数が700万本を突破したことを発表した。 『ストリートファイター6』は、前作から約7年ぶりに発売された新世代の対戦格闘ゲーム。複雑なコマンド入力を必要としない「モダンタイプ」の導入や、アクセシビリティの強化などにより、幅広いユーザーに楽しまれている。 カプコンでは本作を継続的に楽しめるよう