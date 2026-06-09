村田製作所や太陽誘電など電子部品株が高い。ゴールドマン・サックス証券は８日、電子部品・半導体業界に対して「最大級のサイクル到来か」と指摘。村田製やイビデン、太陽誘電、ルネサスエレクトロニクスなどの「買い」を継続し、目標株価を大幅に増額した。今回のサイクルは大きく長い過去最大級となる可能性を指摘し、現在はサイクル序盤戦との位置づけとしている。村田製の新目標株価は１万２６００円（旧５４００円）