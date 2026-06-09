クミアイ化学工業は後場終盤に急伸している。きょう午後３時ごろ、２６年１０月期第２四半期（２５年１１月～２６年４月）の連結業績について、売上高が前回予想の９２８億円から１０２９億円（前年同期比７．０％増）、営業利益が６１億円から１０４億円（同１０．１％増）、最終利益が４４億円から８７億円（同３８．７％増）に上振れして着地したようだと発表した。各利益は減益予想から一転して増益となっており、業況