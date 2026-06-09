『レインボーシックス シージ』の世界大会「BLAST R6 OSAKA MAJOR」が、11月13日から15日にかけて大阪・ATCホールで開催されることが発表された。本大会の日本開催は初となり、6月8日18時よりチケットの第1次先行販売（抽選）が開始されている。 【画像あり】チケット価格・座席レイアウト 本大会は、世界トップクラスの『レインボーシックス シージ』チームが、賞金総額約9,600万円（6