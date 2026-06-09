川崎フロンターレは9日、樋口創太郎コンディショニングコーチ(42)が退任することが決まったと発表した。樋口氏は過去にAC長野パルセイロ・レディース、水戸ホーリーホック、アビスパ福岡でコンディショニングコーチを担当。2025年から川崎Fのコンディショニングコーチを務めていた。川崎Fは今季のJ1百年構想リーグEASTで10チーム中4位。プレーオフラウンドの末、20チーム中8位でシーズンを終えている。以下、クラブ発表プロ