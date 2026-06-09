レイラック滋賀FCは9日、角田誠強化部長(42)が2026-27シーズンからトップチーム監督に就任することを発表した。角田氏は現役時代に京都サンガF.C.やベガルタ仙台などで活躍。2024年8月に滋賀の監督に就任すると、2025シーズンにJ3・JFL入れ替え戦を制し、初のJ3昇格に導いた。現在はJFA-Proライセンスを受講中。2026シーズンの特別大会までは「J3クラブは、有効なJFA Proライセンスを保有する者(またはJFA技術委員会において