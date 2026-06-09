愛媛FCは8日、公式サイトで「サイン入りグッズ等の転売について」と題した声明を発表した。それによると現在、選手のサイン入りグッズや来場者プレゼントとして配布したグッズなどが、フリーマーケットサイトやオークションサイトなどで多数出品・販売されていることを確認しているという。クラブは「これらのグッズは、日頃より応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを込めてお渡ししているものであり、また選手たちもフ