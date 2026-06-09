開催：2026.6.9 会場：ラスベガス・ボールパーク 結果：[アスレチックス] 14 - 15 [ブリュワーズ] MLBの試合が9日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとブリュワーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソンで試合は開始した。 1回表、5番 ジェーク・バウアーズ 5