けさ、山形県遊佐町の雑木林で木や枯れ草などが焼ける火災がありました。この火災によるけが人はいません。 警察によりますと、きょう午前５時３０分ごろ、遊佐町藤崎の雑木林から炎が上がっているのを近くの住民が目撃し、１１９番通報しました。 この雑木林を所有する遊佐町藤崎の農業の男性が、樹木などを焼いていたということです。 消防により火は午前６時すぎに消し止められましたが、この火災で、樹木や枯れ草など、およ