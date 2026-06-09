ビーアンドピー [東証Ｓ] が6月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比6.1％減の3.3億円に減り、通期計画の7.5億円に対する進捗率は44.8％にとどまり、5年平均の49.6％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比17.9％増の4.1億円に伸びる計算になる。