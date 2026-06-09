ビューティガレージ [東証Ｐ] が6月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比4.9％減の15億円になったが、27年4月期は前期比46.1％増の22億円に拡大を見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。19期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の18円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.8％増の6.1