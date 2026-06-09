ベステラ [東証Ｐ] が6月9日大引け後(15:30)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常利益は前年同期比3.1倍の3.7億円に急拡大し、2-7月期(上期)計画の4.1億円に対する進捗率は88.9％に達し、5年平均（ただし赤字期を除く）の71.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.3％→10.8％に急改善した。 株探ニュース