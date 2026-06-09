グリーンエナジー＆カンパニー [東証Ｇ] が6月9日大引け後(15:31)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比2.5倍の10.2億円に急拡大し、27年4月期も前期比26.3％増の13億円に伸びを見込み、12期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。7期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は6円とし、4月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は20.0％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績