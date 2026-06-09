9日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数792、値下がり銘柄数601と、値上がりが優勢だった。 個別では日本ケアサプライ、アピリッツ、アイサンテクノロジー、石井表記、レオクランなど6銘柄がストップ高。ＨＥＲＯＺは一時ストップ高と値を飛ばした。まんだらけ、一正蒲鉾、ニッポン高度紙工業、ネオマーケティング、ミライアルなど16銘柄は年初来高値を更新。スマートバリュー、ｓ