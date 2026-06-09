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9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ317631 -15.6 69730 ２. 野村日経平均 36088 -31.2 68400 ３. 日経Ｄインバ 28187 -27.43023 ４. ＧＸ半導日株 2540094.04140