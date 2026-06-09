9日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数277、値下がり銘柄数273と、売り買いが拮抗した。 個別ではアーキテクツ・スタジオ・ジャパン、中村超硬、いつもがストップ高。ＣＩＮＣ、モイは一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス、ジェイグループホールディングス、ムービン・ストラテジック・キャリア、サイバー・バズ、リグアなど7銘柄は年初来高値を更新。