9日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.5％減の6044億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.4％減の4673億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＭＳＣＩジャパン気候変動指数 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００プレミアムインカム が新高値。純プラチナ上場信