タレントの梅宮アンナ（53）が9日、都内で行われた著書『フルコースがんと私と家族の日々』（文藝春秋）の発売記念記者会見に出席。現在の体調を報告するとともに、自身の経験を生かした商品開発について語った。【全身ショット】ピンクヘア×デニムコーデを披露した梅宮アンナ2024年に乳がんを公表し、SNSなどで闘病の過程を発信してきたアンナ。現在の体調については「毎月1回血液検査があるのですが、安定しています」と