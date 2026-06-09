俳優の新川優愛（32）が9日、東京証券取引所で行われた「インベスコQQQ」上場セレモニー／メディアカンファレンスに出席。投資への意欲を見せつつも、“もし100万円があったら”という質問に、おちゃめな回答を見せた。【全身ショット】華やか…！花柄のドレスで登場した新川優愛上場セレモニーでは、インベスコ・アセット・マネジメントで代表取締役社長兼CEOを務める佐藤秀樹氏が東京証券取引所より上場通知書の贈呈を受けた