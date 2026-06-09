女優の安達祐実（44）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。2度の離婚について語った。安達は2歳で子役としてデビュー。子役のイメージから脱却し、大人の女優として認められるまでの苦労を振り返る中、司会の黒柳徹子が「あなたが成長なさったのは、2度結婚なさいまして、2度離婚なさいまして。2人の子どもたちがいると」と安達のプライベートに触れた。黒柳が「2、2、2と」とテンポよく話すと、これに安