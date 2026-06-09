東京都中央区の日銀本店（共同通信社ヘリから）日銀が15、16日に開く次回の金融政策決定会合で政策金利を現在の0.75％程度から1.0％程度に引き上げる方針であることが9日、分かった。1.0％の政策金利は1995年以来、31年ぶりの高さとなる。中東情勢は依然として不透明だが、原油高により物価が想定以上に上昇するリスクを重く見た。金融正常化の一環で進める国債の買い入れ額の減額は、2027年4月以降、停止する案が有力だ。利上