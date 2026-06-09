aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル＝25）が、痩せた理由を明かした。韓国の通信社ニュース1など、複数メディアが9日までに報じた。最近、自身のSNS生配信で、ファンと交流している時「どうやってそんなに体重を減らしたのか？」と質問され「正直、（体重話は）みなさんが私の容姿について語る時、本当に多く話してくれる部分です」と話し「自然なことです。誰にでも体重が減る時もあれば、増える時もあります。私も太った時もあれ