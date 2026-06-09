欧州特許庁（EPO）のアントニオ・カンピーノス長官（EPO提供・共同）【ローマ共同】欧州特許庁（EPO）のアントニオ・カンピーノス長官が9日までに共同通信の書面取材に応じ、人工知能（AI）関連の発明の増加が特許制度に「新たな課題を提起している」と指摘した。活用のあり方や発明の主体を巡る問題などについて、各国関係機関と協調して取り組む意向を示した。AI関連特許の出願は世界的に急増している。カンピーノス氏は、医