プロ野球・巨人の竹丸和幸投手が、同じドラフト1位ルーキーの阪神・立石正広選手との対戦を振り返りました。鷺宮製作所から25年ドラフト1位で入団した竹丸投手は、ここまで9試合に先発し防御率2.98。チームトップタイの5勝(4敗)をマークしています。5月24日の阪神戦では阪神・立石選手との初対戦が実現。プロ入り後の課題に「対右バッターの攻め方」をあげた左腕は、右打者である立石選手に対しインコースを攻め、第1打席と第2打席