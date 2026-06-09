梅宮アンナ（53）が9日、都内で、「フルコースがんと私と家族の日々」（文芸春秋、10日発売）発売記念記者会見に出席した。同書は乳がんを公表してから、乗り越えるまでの赤裸々な闘病記。昨年「出会って10日婚」として注目を集めた、アートディレクター世継恭規さんとの電撃再婚の内幕も明かしている。梅宮は結婚から1周年と明かし、「結婚してからお付き合いをしてお互いを知る期間の1年。やっと1年だな、迎えられて良かったな