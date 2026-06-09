ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーの実子である17歳のノックスが、米ロサンゼルスで開催された総合格闘技の大会に出場。リングでは鍛えた体つきを見せ、ブラッドの主演映画『ファイト・クラブ』（1999）を思わせるファイトを披露した。【写真】鍛えた体でリングに立つノックス華麗なキックもPeopleによると、ノックスは現地時間6月5日にロサンゼルスの高校を卒業。母アンジェリーナが見守る中、スピーチで「今夜、