◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人・田中将大投手（３７）と則本昂大投手（３５）が古巣・楽天ナインと再会した。午後３時ごろ２人同時にグラウンドに姿を現し、三木肇監督やチームスタッフ、選手たちと笑顔であいさつを交わした。則本はきょう９日、田中将は１１日に先発予定。ともに楽天とは移籍後初対決で、勝てば１２球団勝利を達成する。昨季まで古巣でプレーした則本は「１３