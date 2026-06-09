◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦富士大６―２松山大（９日・東京ドーム）４年ぶり３３度目の出場の松山大（四国地区大学）が富士大（北東北大学）に敗れ、１回戦で姿を消した。今秋のドラフト候補として注目を浴びる富士大先発・角田楓斗（４年＝東奥義塾）の１５０キロを超える直球と右打者の外角に鋭く曲がる変化球に苦しめられ６回終了時までノーヒット。それでも７回無死一塁から篠崎貫