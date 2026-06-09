テレビ朝日の森山みなみアナウンサー(27)が休日を利用して田植え体験をしたことを明かした。 【写真】長袖、長靴スタイルもさまに笑顔に充実度が浮かぶ! 森山アナは8日に更新したインスタグラムで「お米と気候変動について先月のお休みに、田植えをしました」と田植えをしている写真と合わせて投稿。「大人になってから田植えをするのは初めて。想像以上に難しく、足元をとられながら、なんとか1列ずつ植えていき