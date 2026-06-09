坂出警察署 香川県坂出市の県道で酒気帯び運転をしたとして、坂出市の会社役員の男（46）が9日、現行犯逮捕されました。 警察によりますと、6月9日午後0時半ごろ、坂出市八幡町の県道をパトロールしていた警察が、不自然な運転をしている乗用車を見つけ、運転していた男の呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたため、現行犯逮捕しました。 男は容疑を認め、「酒が残っていたことは分かってい